Viih Tube é acusada de plagiar ex-atriz do SBT; entenda a treta

Viih Tube foi acusada de copiar o conteúdo da atriz - Foto: Reprodução | Instagram

Viih Tube se envolveu em uma polêmica nas redes sociais, neste sábado, 19, após ser acusada de plagiar uma publicidade de Graciely Junqueira. A ex-atriz do SBT compartilhou um vídeo em seu perfil do Instagram e comparou sua publicação com a da ex-BBB, exibindo as semelhanças.

Inspirado na história do desenho ‘As Meninas Super Poderosas’, o vídeo de Viih Tube possui o mesmo cenário, rejeitos e roupas do de Graciely, que desabafou sobre o assunto com os seguidores. “Meu objetivo com esse vídeo não é tacar hate nela [Viih], a publi ficou boa, mas alguns detalhes tão simples fazem diferença e mostram respeito e consideração pelo trabalho do outro....”, disse ela.

O vídeo acabou viralizando nas redes sociais e diversos internautas cobraram posicionamento de Viih Tube sobre o assunto, além de pedirem pra famosa creditar a jovem como dona da ideia do vídeo.

Pedido de desculpas

Ciente da repercussão, a esposa de Eliezer se manifestou e pediu desculpas a Graciely. “Oi, meu amor! Você tem razão. Copiei seu vídeo da trend das Meninas Superpoderosas mesmo. Não imaginei que isso te incomodaria, me desculpe! Nem me atentei em dar pelo menos os créditos, vou lá, beijão”, escreveu ela.

A loira ainda respondeu o comentário de outro internauta sobre o assunto. “Pois é, nem me atentei a isso. Esqueci mesmo de colocar [os créditos], sempre coloco. Mas já comentei aqui”, disparou ela.

Agradecimento de Graciely

Emocionada com todo o ocorrido, Graciely fez um post em agradecimento aos internautas que cobraram Viih Tube. “Eu nunca fui uma pessoa que gosta de confusão, o vídeo de ontem tomou uma proporção tão absurda que fiquei impressionada, não era e nem é meu objetivo criar algum tipo de rivalidade entre eu e ela”, escreveu.

“Esse post é pra agradecer as MUITAS pessoas que me abraçaram, defenderam e me deram todo o apoio que precisava. Percebi que ontem aconteceram alguns posicionamentos por parte dela que hoje já não encontrei, acredito que foram apagados, isso fez com que mais questões fossem levantadas entre as pessoas”, completou.

“Como por exemplo a pauta “trend”, que de fato não era; mas eu nem preciso me justificar muito, porque já tem gente o suficiente fazendo isso por mim, o que me deixou imensamente grata e feliz”, explicou.

A atriz ainda reforçou que sua intenção nunca foi brigar com Viih Tube. “Para finalizar entendo que tem coisas que estão sob nosso controle ou não, o que eu consigo controlar é a qualidade do trabalho que entrego, esse é e continuará sendo meu foco por aqui, agora se minhas publis vão inspirar ou vão ser copiadas, já não está sob meu controle. Obrigada a todos”, concluiu.