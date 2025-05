Iza detona Maria de Fátima, de Vale Tudo

Iza brinca com personagem de Bella Campos - Foto: Reprodução

A cantora Iza usou as redes sociais para criticar, em tom de brincadeira, a personagem Maria Fátima, interpretada pela atriz Bella Campos, na novela Vale Tudo.

No post, Iza, que apareceu fazendo uma apresentação na obra das 21h, baseada na novela de Gilberto Braga, afirmou que a aspirante a influencer lhe tratou mal.

“Nossa, encontrei essa menina nos bastidores do show que fiz ontem para uma empresa e ela me tratou super mal. Sei que tenho que correr muito atrás para estar no nível de entrega do trabalho dela, mas acho que o segredo do sucesso é a humildade. Fica a dica", afirmou no post.

Vale Tudo

Escrito por Manuela Dias, o remake de Vale Tudo, baseado no original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Basseres, faz parte da comemoração dos 60 anos da TV Globo.

A obra é protagonizada por Taís Araújo, Renato Góes e Cauã Reymond.