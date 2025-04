Choro e cancelamento: treta de Bella Campos e Cauã ganha novo capítulo

Bella Campos e Cauã Reymond estão tentando resolver a confusão - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

A treta de Cauã Reymond e Bella Campos ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira, 17. Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, do portal ‘F5’, os atores conversaram durante o intervalo das gravações da novela ‘Vale Tudo’.

Fontes ligadas a TV Globo informaram que a conversa não contou com a participação de nenhum dos diretores do canal, partindo diretamente dos artistas. Durante o bate papo, Bella Campos confessou que está sendo atacada na web e chegou a cair no choro, deixando claro que está cansada de ser vista de forma negativa pelas pessoas.

Já Cauã assumiu que está preocupado com o futuro de sua carreira, pois está sendo taxado de agressivo e machista pelos internautas. Apesar de não terem chegado a uma solução para apaziguar o clima e melhorar a convivência, os famosos decidiram marcar uma reunião com Paulo Silvestrini, diretor artístico de Vale Tudo.

Entretanto, a conversa oficial com o diretor só acontecerá na próxima semana, pois os atores estarão de folga durante o feriado de Páscoa. Até o momento, nenhum deles se manifestou publicamente sobre o ocorrido.