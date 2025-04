Bella Campos e Cauã Reymond sofrem consequência após confusão

Osm atores tem discutido frequentemente nos bastidores do canal - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Parece que os diretores da TV Globo não estão muito satisfeitos com as brigas de Bella Campos e Cauã Reymond, que fazem parte do remake de ‘Vale Tudo’. Segundo informações do site Na Telinha, a produção da novela precisou adiar algumas cenas dos atores após a confusão, que causou um clima insustentável nos bastidores.

Fontes do canal revelaram que os artistas estavam escalados para a gravação de uma cena íntima no dia da briga, que precisou ser realocada para esta semana. Eles realizaram uma reunião com a equipe, a fim de acalmar os ânimos no set, especialmente os de Bella.

De acordo com a revista ‘Veja’, Cauã teria procurado a direção para reclamar sobre o comportamento da colega, que interpreta a personagem Maria de Fátima. Irritada, a morena resolveu tirar satisfações com o artista, o acusando de machismo.

Entretanto, a briga se estendeu com outros colegas e Cauã foi acusado de ameaçar o ator Humberto Carrão, após o rapaz tocar nele algumas vezes sem autorização, o que o teria irritado.