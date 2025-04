Fim de uma era? Datena abre o jogo sobre aposentadoria

O apresentador contou detalhes sobre o procsso de aposentadoria - Foto: Foto: Reprodução | SBT

José Luiz Datena abriu o jogo e falou sobre seus planos de se aposentar da televisão. Em um bate papo com os colegas do programa ‘Fofocalizando’, do SBT, o apresentador falou que se sente deslocado do novo formato da TV.

“É difícil a gente entrar em determinados assuntos. O que eu acho é que determinadas pessoas, que são ícones da televisão brasileira, deveriam escolher um determinado momento para saírem de cena. O difícil não é estar em cena, mas sair de cena”, disse ele.

“Por isso, já faz algum tempo que eu estou pensando mesmo em me aposentar. Já trabalhei muito. Estou com 67 anos, vou fazer 68 e, às vezes, fica difícil lidar com alguns assuntos. A idade pesa. É claro que com mais idade a situação é mais complicada. No momento que você percebe que não está rendendo o que rendia, tem que sair de cena, e, principalmente, deixar de opinar sobre algumas coisas que podem pegar muito mal”, completou.

O famoso ainda confessou que sente medo do julgamento do público. “Sabe por quê? Porque, às vezes, eu me pego aqui comentando coisas que eu comentava há 20 anos e que hoje não cabem mais. Eu reconheço que eu estou deslocado no tempo. Então, vai chegar o momento que deu o prazo de validade. Fica até difícil lidar com esses assuntos”, disparou.

“A gente tem que perceber que, por tudo que representa o Renato, a gente tem que preservá-lo, mas existem coisas que a própria pessoa tem que se preservar de comentar”, concluiu ele.