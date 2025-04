Ex-atriz da Globo é internada às pressas com câncer no pâncreas

A atriz Lúcia Alves - Foto: Reprodução

A atriz Lúcia Alves foi internada em estado grave no CTI da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio. Aos 67 anos, ela enfrenta uma batalha contra o câncer no pâncreas desde 2022.

Ela é conhecida por seu trabalho em novelas da Globo como O Cravo e a Rosa e programas humorísticos da emissora. Segundo a equipe da artista, Lúcia passou mal no último domingo, 13, com uma forte crise de falta de ar.

A ex-global foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, inicialmente, levada ao Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon. Lá, recebeu suporte com oxigênio e, em seguida, foi transferida para um hospital particular com estrutura de terapia intensiva.

“Ela estava em casa quando começou a passar mal. Já vinha de uma sequência complicada: em março teve uma infecção urinária, se recuperou, depois enfrentou um quadro de pneumonia, que também foi tratado. Agora, infelizmente, o estado dela piorou bastante”, informou a assessora da atriz.

O tratamento de quimioterapia, que vinha sendo realizado regularmente, precisou ser interrompido em janeiro deste ano. A retomada estava prevista para esta terça-feira, 15, mas foi suspensa diante do agravamento do quadro clínico.

“Ela vive com qualidade de vida graças à quimioterapia, mas o câncer de pâncreas é muito agressivo e já trouxe várias complicações”, completou a representante.

Quem é Lúcia Alves?

Lúcia Alves foi uma das estrelas da dramaturgia brasileira nas décadas de 1970 e 1980, com passagens marcantes por novelas como Irmãos Coragem (1970), Bicho do Mato (1972) e Helena (1975), que recentemente entrou no catálogo do Globoplay. Seu último grande papel foi em O Cravo e a Rosa (2000), e a despedida das novelas aconteceu em Joia Rara (2013). Após uma breve participação na série República do Peru (2015), da TV Brasil, a atriz se afastou dos holofotes.

Aos 75 anos, Lúcia foi diagnosticada com câncer no pâncreas em 2022 e desde então realiza sessões semanais de quimioterapia.