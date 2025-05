Esposa de Éder Militão expõe foto inédita do começo do romance

Tainá tem exposto mais o romance - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Tainá Castro usou suas redes sociais para relembrar o começo de seu relacionamento com Éder Militão. A influenciadora fez um post em seu perfil do Instagram, neste sábado, 19, e compartilhou um registro inédito ao lado do atleta do Real Madrid.

A foto foi postada a pedido dos próprios seguidores de Tainá, que responderam uma caixinha de perguntas publicada no perfil dela. Na imagem, a morena e Éder aparecem abraçados em uma cama, demonstrando o clima de intimidade.

A ex-estudante de medicina ainda aproveitou para compartilhar um registro do casal no Réveillon de 2023, que foi quando surgiram os boatos do romance, na mesma época que seu ex, Léo Pereira, foi visto com Karoline Lima, ex de Militão.

Troca de casais

Vale lembrar que houve uma troca de casais entre Tainá e Éder Militão. A atual esposa do atleta já foi casada com o jogador do Flamengo, Léo Pereira, que atualmente namora com a influenciadora Karoline Lima, mãe da filha de Éder.

Tainá e Léo ficaram juntos por cerca de seis anos e são pais de duas crianças: Helena, de 5 anos de idade, e Matteo, de 3. O romance chegou ao fim após uma suposta traição do craque rubro-negro, mas a informação não foi confirmada pelo ex-casal.

Apesar da convivência dos exs, a relação entre eles não é tão amigável assim. Recentemente, Karoline Lima rebateu os ataques de Tainá Castro e expôs detalhes sobre a falta de cuidado de Militão com a filha deles, revelando o valor pago por ele de pensão alimentícia.