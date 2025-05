Luiz Bacci se vinga após cantor se recusar a tirar foto com ele

O comunicador não gostou de ser barrado pelo cantor - Foto: Foto: Reprodução | SBT

Luiz Bacci se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta semana, ao revelar que se vingou do cantor Shawn Mendes, após o artista se recusar a tirar uma foto com ele na academia.

Convidado do programa ‘Sabadou com Virginia’, do SBT, o jornalista contou que encontrou o famoso sem querer e foi impedido de se aproximar dele por causa dos seguranças, a fim de evitar tumulto no local.

“Estava na academia do Jardins e ele [Shawn Mendes] estava lá. Aí falaram assim: 'Tira uma foto com ele'. E eu cheguei na maior humildade e falei: 'Oi, [vamos fazer uma] foto, foto'. Aí [ele disse]: 'Não, não, não'”, disse ele.

“'Nossa, só quero uma foto', aí o segurança falou que não, porque vão saber que ele [Shawn] está na academia e vai vir todo mundo pra cá”, relembrou ele, afirmando que ficou incomodado com a atitude.

Irritado, Bacci resolveu se vingar do artista e avisou aos veículos de comunicação onde ele estava. “Peguei meu bom celular e mandei para o Leo Dias, Fabíola Reipert, Felipe Campos, que estava no ar na Sonia Abrão, e falou assim: 'Gente, Shawn Mendes está lá na academia do Jardins louco para ver vocês'. Ficou [lotado]”, relembrou.