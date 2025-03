Namorada de Belo reage após climão com Gracyanne na TV: "Me afastando"

Belo e Gracyanne falaram sobre o respeito mútuo que ainda têm - Foto: Reprodução | TV Globo

Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, quebrou o silêncio nesta segunda-feira, 24, e explicou por que esteve ausente das redes sociais durante o Domingão com Huck. O programa exibiu o reencontro do artista com sua ex-esposa, Gracyanne Barbosa, a 11ª eliminada do BBB 25, gerando grande repercussão entre os fãs.

No palco do programa, Belo e Gracyanne falaram sobre o respeito mútuo que ainda têm, apesar do divórcio, anunciado em abril de 2024. Durante a performance do cantor com a música 'Reinventar', Belo chegou a segurar a mão da ex-esposa, levando o público a gritar "beija, beija, beija!". Mesmo com toda a torcida, o casal não reatou o relacionamento.



No último domingo, 23, enquanto o programa estava no ar, seguidores de Rayane lotaram suas publicações com perguntas e comentários sobre a reaproximação de Belo e Gracyanne. Muitos queriam saber sua opinião sobre o momento. No entanto, a influenciadora só se manifestou no dia seguinte, explicando que estava ocupada com amigas.

"Voltamos à programação normal! Ontem fiquei um pouquinho sumida porque minhas amigas estavam aqui em casa. Ficamos fofocando, fazendo almoço... então, acabei me afastando do celular", explicou ela em um vídeo no Instagram.

Repercussão nas redes

Antes mesmo de se pronunciar, Rayane já vinha recebendo comentários sobre a participação de Belo no programa. Alguns seguidores a defenderam das comparações com Gracyanne, enquanto outros insinuaram um possível retorno do cantor com a ex-esposa.

"Oi, dá para parar de atrapalhar o Belo de voltar para a Gracyanne?", escreveu um seguidor.

"Tá assistindo o Domingão? Sério, tá me dando vergonha do papel que o teu namorado está se prestando", comentou outro.