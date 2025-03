Garçom xinga cliente e bate de frente com Jacquin, "Seu otário"

Garçom é demitido após confusão - Foto: Reprodução

A quarta temporada do programa Pesadelo na Cozinha tem dado o que falar. No sétimo episódio que irá ao ar na próxima terça-feira, 25, imagens de um garçom xingando uma cliente e enfrentando o chefe de cozinha Érick Jacquin já circulam nas redes sociais.

No vídeo chamada do programa, cliente que recebeu um prato de arroz pergunta sobre a carne seca. Em resposta o garçom disse “Falei que não tinha carne seca. Você achou que a carne seca vinha com o quê? Com a mandioca? Você tá se fazendo de louca”, disse o homem que prosseguiu com xingamentos.

Em seguida, Jacquin fala que quer conversar com ele, mas o garçom bate de frente com o chefe. Ainda no vídeo, a dona do restaurante Teresa Cristina, ao ver toda a situação demite o homem que tira o avental e joga no salão enquanto sai do restaurante.

O episódio que é exibido às 22h30 na Band, se passa no restaurante Dona Acarajé no bairro de Jaçanã, na zona norte de São Paulo, Jacquin é chamado para ajudar a reformular o espaço por receberem reclamações frequentes de cabelo nos pratos, camarão sujo e demora na entrega dos pratos.