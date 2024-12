Erick Jacquin revela que recebe mesada da esposa: "R$ 15 por dia"

Erick Jacquin contou o controle financeiro da sua casa - Foto: Divulgação | Band

Erick Jacquin surpreendeu ao dar detalhes inéditos da sua vida financeira. O chef confessou que, mesmo sendo o proprietário de cinco restaurantes, vive com uma mesada controlada por sua esposa, Rosângela Jacquin.

"Todo dia 10 do mês, eu recebo uma mesada da Rosângela, mais ou menos, corresponde a 15 reais por dia", comentou o famoso, em gravação de vídeo publicado no perfil oficial do "Pesadelo na Cozinha" no Instagram.

O chef francês ainda declarou sobre a esposa na gravação: “Ela [Rosângela] paga a gasolina. A gasolina está paga, não precisa pagar nada”.

Érick Jacquin garantiu que é um bom administrador do que recebe. "Não é tão ruim, não. Se eu fumasse, estava péssimo. Mas eu não fumo. Então, na hora de tomar uma ‘cachaçazinha’, uma dose de cachaça pura, baratinha, é quatro, três reais", falou.

"Minha vida é isso. Agora, a vida dos homens mudou muito, muito! As mulheres que mandam", completou o contratado da Band, que já enfrentou dificuldades financeiras no passado, quando sua empresa faliu.