Após expor traição, Natinha do volêi perdoa namorado e é criticada

Casal teria viajado para o mesmo lugar em reconciliação - Foto: Reprodução

Após ter se separado do massagista João Pedro, a atleta Natinha teria supostamente se reconciliado com o ex-namorado e se tornou alvo de críticas nas redes sociais no último domingo, 23. A informação é do Portal Leo Dias.

Na época da separação, a atleta expôs nas redes sociais, aos prantos suas mágoas e a notícia foi motivo de escândalo entre fãs. De acordo com amigos do casal, com o tempo e distanciamento, a atleta superou o ocorrido. Eles também confirmaram que a situação foi esclarecida e, segundo eles, tratou-se de um mal-entendido.

O perdão de Natinha foi demonstrado inicialmente por meio de um gesto simbólico nas redes sociais. A jogadora curtiu uma publicação feita por seu clube de fãs em março, que homenageou o casal com a mensagem, “O que Deus une, ninguém separa”.

Além disso, Natinha tem também se mostrado ainda mais ativa nas redes sociais, compartilhando declarações sobre sua vida pessoal e mencionando que o coração está “batendo forte” e que ela está vivendo um momento feliz.

No sábado, 22, a jogadora também publicou fotos de sua viagem a São Miguel dos Milagres, em Alagoas, o mesmo destino escolhido por João Pedro, incluindo a mesma praia.

A coincidência do local de viagem alimentou ainda mais os rumores de reconciliação entre os dois. Questionada sobre a reconciliação com João Pedro, Natinha se manteve em silêncio até o momento.

Desde que a notícia sobre a volta do relacionamento entre Natinha e João Pedro se tornou pública, a jogadora de vôlei foi alvo de críticas nas redes sociais, após internautas ironizarem sua suposta decisão.

“E a menina do vôlei que fez um escândalo na internet porque foi traída pelo namorado massagista e agora voltou pra ele? Por isso que eu choro sozinho no meu quarto, pra depois não fazer papel de palhaço na internet”, escreveu um perfil no Twitter.

“Toda vez que vejo essas pataquadas, tipo a da Iza também, lembro do quanto Bella Campos foi grandona e mostrou como se trata um traidor. Soltou a nota de término e nunca mais falou um ‘a’ sobre o fulano, é como se ele não tivesse existido na vida dela”, opinou outro internauta.

Confira postagens: