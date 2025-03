Grávida de Neymar? Any Awuada é questionada se pedirá DNA a jogador

Any Awuada afirmou ter mantido relações sexuais com o atacante do Santos - Foto: Reprodução | Instagram

Em um vídeo nas redes sociais, a acompanhante Nayara Macedo, também conhecida como Any Awuada, respondeu se tinha a intenção de solicitar um exame de DNA do jogador Neymar Jr. ou de seu sósia, após questionamento dos internautas.

A também garota de programa entrou em uma série de polêmicas ao afirmar ter mantido relações sexuais com o atacante do Santos. Ainda nas redes sociais, ela revelou estar grávida, mas não esclarecer quem seria o pai da criança.

Alguns fãs do jogador nas redes sociais, passaram a teorizar então que a influencer teria se relacionado com um sósia do atleta sem saber e que, por conta disso, poderia estar esperando um filho do imitador do jogador da seleção brasileira.

Questionada se pretendia pedir um exame de DNA de Neymar Jr. ou de seu sósia, Any Awuada negou qualquer envolvimento com o fã do jogador. Ele só é parecido com o NJ [Neymar Jr.] de óculos, já falei isso! Então, jamais cairia nesse golpe de achar que era o NJ e não era, por favor!”, reforçou a acompanhante.

Any Awuada revelou ter mantido relações íntimas com Neymar durante uma festa em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. A festa aconteceu em uma chácara na região, onde o helicóptero do atleta foi avistado, no entanto, a assessoria de Neymar negou sua participação no evento, e afirmou que a aeronave é frequentemente emprestada a amigos e familiares.

A garota de programa afirmou ainda que havia sido contratada, juntamente com outras mulheres, para entreter Neymar e seus amigos na festa. A acompanhante afirmou ainda que os celulares das participantes foram recolhidos e que só descobriram a identidade do anfitrião ao chegarem ao local da festa.

Any Awuada relatou ainda que havia bebidas alcoólicas e jogos de pôquer, nos quais os homens presentes participavam e distribuíam fichas para as mulheres. Ela também disse ter se relacionado com Neymar naquela noite, junto com mais uma mulher.