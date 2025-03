Após fala sobre a Globo, Celso Portiolli rebate Ana Furtado ao vivo

Ana Furtado participou do programa Passa ou Repassa deste domingo, 23 - Foto: Reprodução/SBT e Instagram

Durante a participação de Ana Furtado no programa no Passa ou Repassa deste domingo, 23, o apresentador Celso Portiolli rebateu ao vivo a também apresentadora após a comunicadora relembrar sua carreira na TV.

Durante a conversa com Celso Portiolli, Ana Furtado compartilhou que seu primeiro programa foi o Ponto a Ponto, exibido na Globo em 1996, e comentou que a atração chegou a vencer o Domingo Legal, programa de Gugu Liberato na época.

“Meu primeiro programa na TV foi em 1996, eu apresentei aos domingos na TV Globo o Ponto a Ponto”, começou contando a artista. “Eu lembro, concorria com o Domingo Legal, mas eu não estava aqui”, acrescentou Celso Portiolli.

“Concorria com o Domingo Legal, e a gente ganhava do Domingo Legal, graças a Deus”, seguiu contando a apresentadora. Rapidamente, Celso Portiolli rebateu, relembrando que sua atração também já venceu a Globo várias vezes: “Ah, eu também já ganhei da Globo muitas vezes, vamos falar disso”, declarou o apresentador do SBT dando risadas.