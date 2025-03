Luana Piovani vence Pedro Scooby na Justiça; saiba detalhes

Luana Piovani e Pedro Scooby - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Luana Piovani revelou que venceu o ex-marido Pedro Scooby na Justiça na ação em que era impedida de citar o nome dele nas redes sociais. Ela compartilhou uma série de relatos de mães que perderam a guarda dos filhos por estarem fora do país de origem da criança.

A atriz vive em Portugal e divide os cuidados dos filhos Dom, Bem e Liz com Pedro Scooby, que mora no Brasil. “Não confie em homem nenhum, a não ser que seja seu filho, porque aí você sustenta ele e você dá as ordens. Não adianta, gente... Eu fico desesperada. Se você não está no seu país, infelizmente, a chance de você conseguir ajuda é muito menor. Você vai ter que procurar consulado, embaixada”, desabafou Luana.

A atriz, que não mencionou o nome do ex, crê que Scooby não irá recorrer da derrota por causa da idade. “Graças a Deus, ele teve que pegar a mordaça e engolir pelo rabo, porque ele perdeu, com a graça divina. Podia recorrer, mas ele entendeu que o negócio pra ele ia ficar complicado, ele teve um momento de luz”, disse.

Luana completou: “A idade vai trazendo algum tipo de maturidade, de inteligência emocional. Tô falando porque eu vejo muitas mulheres, que já passam por perrengues o tempo inteiro, ainda passando por provações ainda mais difíceis e em um lugar que não tem apoio”.