Luana Piovani abre o jogo sobre sexualidade: “Se me apaixonasse”

Luana também foi perguntada sobre seu consumo de substâncias - Foto: Divulgação

Luana Piovani surpreendeu os seus seguidores no Instagram nesse sábado, 22, ao falar sobre sexualidade e drogas. Ela usou a rede social para responder perguntas de fãs abordando temas íntimos com sinceridade.

A atriz foi questionada sobre a possibilidade de se envolver romanticamente com uma mulher e foi direta ao afirmar que toparia, caso estivesse apaixonada. “Se me apaixonasse, claro”, respondeu à atriz.

Durante a dinâmica, ela também foi perguntada sobre seu consumo de substâncias. Ao ser questionada sobre quantos “baseados” fuma diariamente, a atriz disse: “Olha, não eram muitos não, inclusive eram bem poucos, mas eu tô numa fase assim… como eu tô mais dona de casa, administrando a casa, as crianças, meus projetos, me dá uma ansiedade a mais. Tá bem mais do que a conta que era, mas não vou dizer número não”.