"Lavo as minhas mãos", diz Luana Piovani sobre relação com filho

Luana segue morando em Portugal - Foto: Reprodução/Youtube

A atriz Luana Piovani desabafou sobre a atual relação com seu filho, Dom, de 13 anos, que há cerca de um ano voltou ao Brasil para morar com o pai, Pedro Scooby. Enquanto isso, Luana segue em Portugal com os gêmeos Bem e Liz, de 10 anos, fruto de seu relacionamento com Scooby.

Em uma entrevista no podcast 'Pod Sim, Pod Não’, mãe e filho conversaram sobre como a relação entre eles melhorou após a mudança de Dom para o Brasil. “Dom não mora mais comigo, não sou responsável pela educação dele. Ele está aqui em casa passando férias. Às vezes, chamo a atenção e é isso. Mas não é uma parte que me cabe mais”, começou.

“Eu oro, rezo, falo com ele [filho], tento trazê-lo para perto das coisas de qualidade. Mas eu já não entro mais na educação diária porque ele não está na minha rotina. Eu sou agora a mãe das férias. Agora comigo em casa é quase tudo bom”, compelou.

Questionada sobre como lida com o uso de telas pelo filho, a atriz que já lavou suas mãos sobre o assunto. “Eu não posso, nas férias dele, criar um problema, uma proibição para algo que ele não tem na vida diária. Estou como Pôncio Pilatos: ‘Lavo as minhas mãos’. É um grande alívio”, confessou.