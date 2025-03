Cria de Itapuã, humorista e fenômeno da web: conheça o influenciador Ruivo Baiano

- Foto: Divulgação

Com um conteúdo autêntico e cheio de bom humor sobre a cultura baiana, Marcelinho, ou melhor, Ruivo Baiano, tem ganhado cada vez mais espaço no mundo dos influenciadores de Salvador. Aos 31 anos, ele acumula mais de 130 mil seguidores e 2 milhões de curtidas nas redes sociais, onde Ruivo transformou a espontaneidade em sua marca registrada.

Natural da capital baiana, mais precisamente do bairro de Itapuã, ele mostra a cidade de um jeito que poucos fazem. “Sempre acompanhei os conteúdos criados aqui em Salvador e nunca me senti representado, seja na visão sobre os lugares, a história, ou a forma de falar. Então, eu resolvi criar os meus próprios conteúdos”, contou em entrevista ao Grupo A TARDE.

Mesclando humor, informação e um toque pessoal, Marcelinho explica que seu processo criativo vem da vivência nas ruas de Salvador. Trabalhando no Pelourinho, ele atravessa a cidade todos os dias, pegando ônibus e metrô. E, nesse vai e vem, os monumentos, pontos turísticos e trajetos diários se tornaram fonte de inspiração para seus conteúdos.

Entre seus vídeos mais populares, estão as explicações divertidas sobre expressões locais no Dicionário Baianês, onde ele traduz, com muita propriedade, gírias e termos típicos da Bahia. Além disso, ele também dá dicas de passeios e lugares para conhecer na cidade, sempre trazendo opções que vão além do circuito turístico tradicional.

Como um verdadeiro guia cultural, Ruivo também gosta de compartilhar curiosidades sobre Salvador, trazendo fatos pouco conhecidos sobre a história da cidade.

Em parceria com o A TARDE, o influencer montou um roteiro com os melhores lugares para garantir as fotos mais incríveis na capital baiana. Confira: