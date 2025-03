De Irmão Lázaro a Marinêz: veja evangélicos que abandonaram o axé

Irmão Lázaro e Nara Costa - Foto: Reprodução | Instagram

A Axé Music completa 40 anos de história em 2025. O gênero, que surgiu na Bahia nos anos 1980 com 'Fricote', do cantor Luiz Caldas e Paulinho Camafeu, rapidamente conquistou o Brasil e revelou grandes nomes como Margareth Menezes, Ivete Sangalo, Saulo, Daniela Mercury, Cláudia Leitte, Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, Netinho e muitos outros.

No entanto, nem todos os artistas que brilharam na axé music permaneceram no gênero e seguiram novos rumos na carreira, como o cantor Irmão Lázaro, ex-Olodum. O Portal MASSA! relembra alguns nomes que mudaram de gênero musical.

Irmão Lázaro

Irmão Lázaro | Foto: Reprodução | Instagram

Ex-integrante do Olodum, Lázaro fez muito sucesso no axé, mas sua vida tomou um novo rumo após sua conversão ao evangelho. Ele deixou o axé e iniciou uma carreira na música gospel, tornando-se um dos cantores mais populares do gênero.

Com sucessos como 'Deus Vai Fazer' e 'Eu Te Amo Tanto', Irmão Lázaro também se destacou na política, sendo eleito deputado federal pela Bahia. Infelizmente, ele faleceu em 2021, vítima da Covid-19.

Nara Costa

Nara Costa | Foto: Reprodução | Instagram

Nara Costa começou sua carreira cantando axé aos 13 anos de idade, mas encontrou seu espaço ao se dedicar ao arrocha. Com sua voz inconfundível, ela ajudou a popularizar o gênero em todo o Brasil. Mais tarde, seguiu os passos de Irmão Lázaro e passou a cantar música gospel. Atualmente, Nara Costa continua sua na música cristã e se apresenta em eventos religiosos.

Katê

Katê | Foto: Reprodução | Instagram

Após uma carreira de mais de 15 anos na Axé Music, a cantora Carla Wintor, conhecida artisticamente como Katê, resolveu mudar de segmento musical e estreou na música gospel em 2024. Durante sua trajetória no axé, ela comandou a banda Voa Dois ao lado do parceiro Fred Moura. Assim como Nara Costa, ela se apresenta em eventos religiosos.

Marinêz

Marinêz | Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Marinêz também migrou para outro gênero musical. Para quem não lembra, ela ajudou a impulsionar a Axé Music na década de 80, ao eternizar grandes sucessos como as músicas 'Canto Para o Senegal' e 'Madagascar', à frente da banda Reflexus. Assim como Irmão Lázaro, Nara Costa e Katê, Marinêz se converteu ao evangelho, virou missionária e canta música gospel.