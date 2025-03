Modelo abre o jogo sobre relação com sósia de Neymar: "Doido"

Any descartou qualquer possibilidade de ter confundido o jogador com sósia - Foto: Reprodução | Instagram

A polêmica envolvendo uma suposta traição de Neymar ganhou um novo capítulo quando o influenciador Eigon Oliver, conhecido por ser sósia do jogador, sugeriu que ele, e não o craque, esteve na festa íntima em Araçoiaba da Serra (SP). Any Awuada, a garota de programa que afirma ter se relacionado com Neymar no evento, se pronunciou nas redes sociais e ironizou a teoria.

Nos stories do Instagram, Any descartou qualquer possibilidade de ter confundido o jogador com Oliver, que tem milhões de seguidores por sua semelhança com Neymar. “Gente, pelo amor de Deus! Esse sósia só é parecido com o Neymar quando ele está com os óculos, né? Porque tirou os óculos, minha amiga, quem ele engana?”, questionou.



A garota de programa reforçou que nunca esteve com o influenciador e debochou de sua tentativa de se envolver na história. “Menino doido. Nunca vi esse sósia na minha vida, nunca. Ele estava com uma ruiva lá que não era eu não. Ela nem tatuagem tinha, eu sou cheia de tatuagem”, disse. “Não tem nada a ver, bota um óculos e um boné e fica mais ou menos parecido”, finalizou.

A confusão começou quando Oliver publicou um vídeo em seu Instagram entrando em um helicóptero e beijando uma mulher ruiva parecida com Any Awuada. Na legenda, ele provocou: “Peguei emprestado, mas já devolvi. Desculpa, NJ, pelo constrangimento!”. A publicação gerou alvoroço nas redes, com internautas especulando se tudo não passou de uma armação.

"O sósia do Neymar fez a maior trollagem do mundo, merece ser condecorado", brincou um usuário. Outro ironizou: "Se foi o sósia que comeu ela, e ela achando que tava dando pro Neymar, vai ser uma das coisas mais engraçadas que já vi".

Mesmo com as teorias, Any Awuada não deixou dúvidas de que, para ela, não houve engano: "Nunca vi esse menino na minha vida".