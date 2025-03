Ana Castela sobre affair: "Minha mãe não aguenta mais tanto genro” - Foto: Reprodução

Ana Castela reagiu a mais um rumor envolvendo sua vida pessoal. Após uma publicação sobre um suposto affair, a cantora comentou com bom humor: “Minha mãe não aguenta mais tanto genro”. Recentemente, a cantora formalizou o término da relação com Gustavo Mioto.

Segundo informações do portal Leo Dias, amigos da artista apontam que o possível relacionamento seria com Matheus Fagundes, ator de 27 anos que vive nos Estados Unidos. Durante uma recente viagem ao país, a cantora foi recebida por ele no aeroporto.

Matheus tem no currículo novelas e séries da Globo, SBT e Record | Foto: Reprodução

Ana Castela, que esteve em Orlando, Las Vegas e Los Angeles, retornou ao Brasil nesta semana. Antes da viagem, Matheus também teria acompanhado alguns dos shows da cantora.