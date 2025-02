Gustavo Mioto manda aparente indireta para Ana Castela durante show

Muitos interpretaram a declaração como uma indireta para Ana Castela - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE, Reprodução | Instagram

Gustavo Mioto, um dos artistas da line-up do Festival de Verão Salvador deste domingo, 26, causou suposições entre os fãs ao lançar uma mensagem sobre relacionamentos durante sua apresentação no evento.

O cantor, aparentemente falando de forma geral, fez uma declaração que muitos interpretaram como uma indireta para a ex-namorada, Ana Castela, com quem terminou o relacionamento em dezembro de 2024.

"Esse momento é para você que entendeu que na vida a gente tem que ser maduro no final de algumas relações para entender que às vezes é melhor ser feliz separado do que infeliz junto. Você tem que olhar no fundo dos olhos e dizer: ‘só quero que você seja feliz, com ou sem mim’", afirmou Mioto, gerando especulação entre o público.

Antes do show, em entrevista ao Grupo A TARDE, o cantor foi questionado sobre a presença de Ana Castela também no festival e comentou sobre as especulações envolvendo os dois.

"Acho que hoje a galera tem uma certa dificuldade para separar. Eu separo muito bem, a galera que faz os burburinhos. São os dois artistas que vão tocar em mais festivais juntos, em dias diferentes ou dias juntos, então, o profissional tem que continuar e a vida pessoal já está continuando", destacou Mioto.