Ana Castela compra casa por mais de R$ 6 milhões; veja

Ana Castela - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Aos 21 anos, a cantora Ana Castela comprou uma casa de 9 quartos, por US$ 1,2 milhão, ou seja, cerca de R$ 7 milhões. O imóvel fica em Orlando, cidade na Flórida, nos Estados Unidos.

A casa está localizada em um condomínio onde várias celebridades possuem residência. Uma delas é Bruna Marquezine, da qual Ana Castela será vizinha. “Os sonhos de Deus são maiores que os nossos”, celebrou a cantora em uma rede social.

Esse é o terceiro imóvel que Ana Castela compra desde que ganhou fama com o hit ‘Pipoco’, em 2022. Ela adquiriu uma mansão em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, e também um rancho localizado próximo à residência.