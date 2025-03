Caio Castro abre o jogo e revela motivo da saída da Globo

- Foto: Reprodução

Caio Castro, que ficou marcado por diversos papéis em novelas de sucesso da TV Globo, revelou o motivo de sua saída da emissora. Em entrevista, o ator comentou que não conseguiu conciliar sua carreira de ator com a de piloto profissional, área em que tem se dedicado com intensidade. “Eu não conseguiria fazer as duas profissões com alta performance”, afirmou.

Castro também explicou ao podcast 'Ticaracaticast' que estava cansado de realizar papéis que não lhe interessavam mais e preferiu investir no que realmente o motivava. Atualmente, ele compete em eventos como a Fórmula V e a Porsche Cup Brasil.