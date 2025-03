Cantor de K-pop é encontrado morto em casa; polícia investiga causa - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor sul-coreano Wheesung, de 43 anos, foi encontrado morto em seu apartamento em Seul nesta segunda-feira, 10. A família acionou os serviços de emergência, que o encontraram em estado de parada cardíaca.

A polícia investiga as circunstâncias da morte e não descarta a possibilidade de overdose. Segundo as autoridades, não há indícios de crime no local.