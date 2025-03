Friends - Foto: Divulgação

O ator Stephen Park, que fez participações especiais na série Friends, revelou ter presenciado e sofrido um episódio de racismo nos bastidores da produção. Em entrevista ao podcast 'Pod Meets World', Park descreveu o ambiente das gravações como “tóxico” e contou que foi chamado de maneira pejorativa por um assistente de direção.

Segundo o ator, durante as gravações, o profissional se referiu a ele de forma ofensiva ao chamá-lo para o set. “Ele disse: ‘Onde diabos está o oriental? Tragam o oriental’”, relatou Park. O comentário reforça as críticas de falta de representatividade e sensibilidade racial que a série vem recebendo nos últimos anos.

Ator revela que sofreu racismo em 'Friends' e expõe ambiente tóxico | Foto: Reprodução / Warner

Park participou de dois episódios da série: “The One With the Chicken Pox” (2ª temporada) e “The One With the Ultimate Fighting Champion” (3ª temporada). Além de Friends, ele tem uma longa carreira no cinema e na televisão, com atuações em filmes como Fargo (1996) e Três Anúncios Para um Crime (2017).