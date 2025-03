Trolado, Davi fica nervoso com "chegada" de Wanessa Camargo; veja

Baiano e cantora protagonizaram polêmicas no BBB 24 - Foto: Reprodução | TV Globo

A passagem de Wanessa Camargo pelo BBB 24 rendeu polêmicas. Uma delas acabou resultando na expulsão da cantora do reality. Ela foi acusada de agredir Davi Brito, campeão da temporada. Desde então, a relação dos dois não foi a mesma, e isso resultou em uma situação divertida.

Davi participou nesse domingo, 23, do Jogo das 3 Pistas, quadro do Programa Silvio Santos, do SBT, ao lado da irmã, a ex-Fazenda Raquel Brito. A atração é comandada por Patrícia Abravanel, que deixou o rapaz nervoso após uma brincadeira.

Durante o programa, o nome de Wanessa foi assunto e Davi fez um comentário. “Eu fui jogar, então assim, passou na frente…”, disse o rapaz. Na sequência, Patrícia disse: “Ela tá aí pra te dar um abraço. Pode entrar, Wanessa Camargo!”, disse a apresentadora, que depois falou, aos risos: “É mentira”.

O baiano ficou visivelmente nervoso com a possível chegada de Wanessa Camargo no palco.

Veja o momento: