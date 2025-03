Nora de Huck e Angélica abre o coração: "Orgulho do que construímos"

Duda Guerra e Benício Huck - Foto: Reprodução

A influenciadora digital Duda Guerra, de 16 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 24, para comemorar 11 meses de namoro com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck. Em uma declaração carinhosa, ela destacou o orgulho da relação que os dois construíram.

“Feliz 11 meses, meu amor! Que Deus continue iluminando nossos caminhos, mantendo a gente cada vez mais unido”, escreveu Duda em uma publicação no Instagram. “Eu te amo demais e tenho muito orgulho da relação que construímos. Obrigada por tudo sempre, meu amor”, completou a jovem.

Duda Guerra e Benício Huck | Foto: Reprodução

Recentemente, Duda revelou detalhes sobre o início do romance em entrevista ao podcast This is Uz. Segundo ela, Benício tentou conquistá-la por anos antes de finalmente começarem a namorar. A relação dos dois tem chamado atenção nas redes sociais, com fãs acompanhando cada momento do casal.