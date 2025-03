Climão com a sogra? Duda Guerra abre o jogo sobre relação com Angélica - Foto: Reprodução

Duda Guerra, namorada de Benício Huck, abriu o jogo sobre sua relação com os sogros, Angélica e Luciano Huck. Recentemente, a apresentadora fez uma reflexão sobre privacidade e exposição pública, o que gerou rumores de uma possível indireta para a nora.

Em um post, Angélica destacou os desafios de equilibrar a vida pública e pessoal, mencionando que já presenciou pessoas se aproximando por interesse.

“São aqueles que ficam por ali, sempre apoiando, sabe? Aqueles em quem você pode confiar, os que você sabe que não estão ali pelo que você pode oferecer. Eu já vi muita gente passar pela minha vida querendo algo, aproveitando o que a exposição traz. Isso é uma das partes mais difíceis. Se eles (os filhos) realmente querem estar expostos, eu respeito muito isso. A vida pública tem muitas coisas boas, muitas coisas maravilhosas, mas também me ensinou que as coisas mais preciosas realmente não precisam ser mostradas o tempo todo”, finalizou Angélica em seu perfil no Instagram.

Duda, por sua vez, negou qualquer desavença e garantiu que sempre foi bem recebida pela família do namorado. “Foi sempre um ambiente muito legal e acolhedor. Eles são mais do mundo da TV, que é um universo diferente do meu, mas a gente conversa sobre várias coisas”, afirmou a influenciadora à revista Quem.