Apartamento da mãe de Maiara e Maraisa é invadido

A família de Maiara e Maraisa passou por um susto após a celebração de Páscoa. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias, o apartamento da mãe das cantoras foi invadido por criminosos neste domingo, 20, em Goiânia, capital do estado de Goiás.

Os suspeitos burlaram a segurança do prédio de luxo e entraram em outros imóveis além do de Almira Henrique Pereira, de 56 anos. Por sorte, a mãe das gêmeas estava na igreja, participando de uma missa na hora do ocorrido.

Em entrevista ao portal de Leo Dias, Maiara revelou que destruíram todos os itens do apartamento da mãe. “Entraram no apartamento dela sim, em outros também. Quebraram tudo lá”, informou ela, sem dar muitos detalhes sobre o caso.

A artista ainda afirmou que está tudo bem com Almira, celebrando o livramento. “Mas graças a Deus ela estava na missa!”, disse ela, que segue com a agenda de shows e se apresentou em Florianópolis na madrugada desta segunda-feira, 21.