Novo vídeo íntimo de esposa de ex-prefeito viraliza

Blogueira, esposa de prefeito de cidade do Maranhão, entregou nomes de famosos que pegou - Foto: Reprodução/Instagram @ingrid.andrade21

Um nome ressurgiu com força na internet nesta semana e tem rendido polêmica. A blogueira e antiga primeira-dama de Arari, no Maranhão, Ingrid Andrade, voltou a ser pauta nas redes sociais. O Portal MASSA! listou algumas polêmicas da aristocrata maranhense para você saber mais sobre ela.

A morena, que há algum tempo fez história ao compartilhar um vídeo íntimo em sua conta no Instagram, já provou que não tem vergonha de se expor. Na gravação, Ingrid aparece seminua em uma banheira de espuma. A publicação, que teria sido postada por engano, viralizou rapidamente. "Eu queria apimentar a relação e acabei apimentando o Maranhão todo", disse na época.

Mas não demorou muito para que outras polêmicas viessem à tona. Ingrid revelou, em entrevista ao ‘Blog do Mau Mau’ que, em 2019, viveu um breve romance com o surfista Gabriel Medina.

As ações da mulher de Rui Filho também contou que, em 2021, o jogador do Flamengo, Michael Oliveira, que já era casado com Andreza Santana, com quem tem uma filha, trocou mensagens com ela e ainda tentou chamá-la para uma viagem.

Agora, se a fama de Ingrid já estava alta, a influenciadora digital foi lá e aumentou mais ainda ao revelar que deu um fora em dois ícones do futebol brasileiro: Neymar, no Camarote Salvador, e Gabigol, em São Paulo.

E para fechar o 'pacote de confusões', a ex-madame também compartilhou nas redes sociais um pedido incomum: a busca por uma mulher para um relacionamento a três com ela e o marido de 66 anos. “Estou procurando uma mulher para fazer comigo e Rui. Chama no direct”, escreveu em uma publicação.