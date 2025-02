Romário engata namoro com estudante três décadas mais jovem

Romário e a estudante Alicya Gomes - Foto: Reginaldo Teixeira/ divulgação

Romário, que completou 59 anos e celebrou 30 anos desde a eleição que o consagrou o melhor jogador do mundo, está com um novo amor. O Baixinho está namorando a estudante Alicya Gomes, 38 anos mais nova que o ex-jogador.

O namoro começou durante campanha eleitoral em 2024, de forma discreta. Ele conheceu a jovem durante palanques na Baixada Fluminense, onde ela mora.

Eles ainda curtiram juntos o Rock in Rio, em área vip do festival, e ficaram colados durante a apresentação da cantora Mariah Carey. Na ocasião, eles estavam "se conhecendo".

Alicya tem as suas redes sociais "fechadas" para internautas "de fora". A jovem tem mais de 5 mil seguidores e decidiu preservar a privacidade quando o namoro com Romário oficializou, há seis meses. As informações foram reveladas pela coluna Famosos do Extra.