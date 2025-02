Claudia Leitte rebate críticas à sua baianidade e diz: "Me respeita"

Claudia Leitte rebateu críticas - Foto: Reprodução | Instagram

Claudia Leitte aproveitou um momento da sua participação no Ensaio do Tatau, na noite de quinta-feira, 30, para responder às críticas sobre sua baianidade. Durante o evento no Mercado Modelo, em Salvador, a famosa deixou claro para todos de onde ela é.

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais, e a artista, que é fluminense, não perdeu a oportunidade de dar sua resposta. "Aí o povo quer dizer que eu não sou baiana não! Morei aqui com cinco dias de vida, eu vivo aqui no Centro Histórico de Salvador... Me respeite, rapaz!", disparou Claudia Leitte.

"É do dendê, mãe!", concordou o cantor Tatau, que também estava no palco. A cantora continuou: "É, negar minha baianidade nagô? Oxe, minha veia corre dendê!".

As críticas à baianidade de Claudia ganharam mais força após um episódio polêmico relacionado ao hit 'Cata Caranguejo'.

No trecho da música, a artista substitui o nome da Orixá Iemanjá por "Rei Yeshua", que significa Jesus em hebraico. Esse ato gerou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais e acabou sendo denunciado por racismo religioso.

A denúncia, formalizada pela Ialorixá Jaciara Ribeiro em parceria com o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro), foi encaminhada ao Ministério Público da Bahia. O documento acusa a cantora de um comportamento discriminatório, além de considerá-la responsável por uma postura difamatória e degradante.