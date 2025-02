Rodrigo Bocardi fala pela primeira vez após demissão da Globo

Rodrigo Bocardi foi demitido da TV Globo - Foto: Reprodução/Instagram/Rodrigo Bocardi

O jornalista e apresentador Rodrigo Bocardi fez o primeiro comunicado após a demissão da TV Globo, em publicação nas redes sociais. O desligamento de Bocardi foi divulgado pela emissora na quinta-feira, 30. Na ocasião, a justificativa foi 'descumprimento de normas éticas'.

Bocardi disse que está com a onsciência tranquila, que realizou um trabalho dentro dos princípios do jornalismo. Ele ainda acrescentou que vai manter contato com os internautas pelas redes sociais.

"Aceite essa minha tranquilidade, o agradecimento a vocês, o agradecimento a TV Globo. Boa sorte ao Bom Dia São Paulo, que continue sendo a potência que sempre foi, e a gente se vê. Final de semana está chegando, curta da mesma forma que eu vou curtir e amanhã você já sabe, né? Durma até acordar. Um beijo grande! Obrigado", acrescentou o apresentador.

Veja a resposta de Rodrigo Bocardi: