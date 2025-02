Simone Mendes revela uso de fraldas após cirurgia e explica situação

Simone Mendes falou sobre recuperação - Foto: Divulgação

Simone Mendes usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 31, para revelar o seu estado de saúde depois de uma cirurgia estética que fez recentemente. A famosa contou que tem utilizado as fraldas nesta recuperação, momento em que está afastada dos palcos.

“Estou aqui de boa. Um dia de cada vez. Estou aqui com o meu dreno. O mais legal, que estou achando, é que estou usando fralda. Tô de fraldinha só pra não ficar sem roupa, pra ficar cobertinha”, declarou a irmã de Simaria, nos stories.

Simone, ressaltou que fez uma harmonização nas coxas após perder 30kg, completou: “Bem legalzinho. Agora, não tenho nenhuma necessidade na fralda, porque eu não gosto. Eu prefiro me levantar, no meu esforço, no meu tempo, e fazer minhas necessidades lá [no banheiro]. Na fralda, eu não faço".

A cantora detalhou a cirurgia que fez. “Agora eu posso contar pra vocês. Fiz um processo cirúrgico e aí eu peguei 12 dias de folga, e vou pegar um pouquinho mais depois do Carnaval, que são os ‘respiros’ que eu tenho ao longo do ano por conta do trabalho”, disse.