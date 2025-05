Morre Luiz Mello, cérebro da “Maldita”, da rádio Fluminense

- Foto: Reprodução internet

Morreu, aos 70 anos, o jornalista Luiz Antonio Mello, conhecido como LAM. O comunicador sofreu uma parada cardíaca, após passar por um exame de ressonância. Luiz estava internado no Hospital Icaraí, em Niterói (RJ). A informação é do jornal A Tribuna.

O jornalista ganhou notabilidade por ter sido a mente por trás do projeto “Maldita”, da rádio Fluminense, no Rio de Janeiro, que revelou grandes nomes do rock brasileiro na década de 1980.

Barão Vermelho, Blitz, Legião Urbana e Os Paralamas do Sucesso são algumas das bandas que, até então desconhecidas, se consagraram após passar pela programação.

Com uma carreira diversificada, o jornalista passou por vários veículos de comunicação, como as rádios Tupi, Jornal do Brasil e Jornal Última Hora, Luiz passou também pelo Pasquim e Folha de Niterói.