Lobão 'incendeia' a Concha com Rock em estado bruto e celebra 50 anos de carreira

Aos 67 anos, Lobão subiu ao palco para celebrar “50 Anos de Vida Bandida” - Foto: Gustavo Castellucci / Ag. A TARDE

Há muito tempo eu não assistia a um show tão bom. Nesta sexta-feira, 11, a Concha Acústica do Teatro Castro Alves foi palco de um espetáculo de rock and roll em estado bruto, com Lobão abrindo com força total a temporada 2025 do projeto Concha Para Todos. Aos 67 anos, ele subiu ao palco para celebrar “50 Anos de Vida Bandida” e mostrou que o tempo só fez lapidar ainda mais sua virtude musical e sua energia como artista.

Sem se prender a convenções ou a uma estrutura rebuscada, o "velho Lobo" chegou acompanhado de um power trio formado por Guto Passos (baixo e vocal) e Armando Cardoso (bateria). O formato cru e direto potencializou a pegada "raiz" do repertório, costurado por clássicos atemporais e apostas mais recentes muito bem executadas pelo power trio.

No setlist, faixas como O Rock Errou, Me Chama, Revanche, Vida Louca e Vida Bandida. Mas Lobão ganhou o público na Concha ao tocar Por Tudo Que For. Foi a primeira vez na noite que o público da Concha respondeu com coro, aplausos e emoção. Entre um riff e outro, o carisma e a entrega de Lobão mantiveram a plateia em estado de sinergia. Destaque também para A Vida É Doce e a execução precisa de Noite e Dia, que reforçaram o poder de sua obra.

O encerramento do show não significou o fim da festa. Ovacionado, Lobão voltou para o bis com versões poderosas de Dias de Luta (Ira!), Eu Sei (Legião Urbana) e Help (The Beatles), antes de finalizar com dois hinos autorais: Essa Noite Não e Corações Psicodélicos.

Depois de quase duas horas de show, o artista recebeu os fãs com simpatia e revelou, nos bastidores, o desejo de retornar em breve a Salvador — quem sabe até para lançar por aqui seu novo álbum, ainda em gestação.

Promovido pelo Governo da Bahia por meio da Secretaria de Cultura e Fundação Cultural, o Concha Para Todos é uma iniciativa que busca democratizar o acesso à cultura, com ingressos vendidos a preços populares (R$ 60 a meia e R$ 120 a inteira).

E se a ideia é tornar a Concha um palco de encontros memoráveis entre artistas e público, Lobão deu a largada com a intensidade que a proposta merece: som alto, alma exposta e – como ele gosta de dizer – uma noite bem rebolativa.