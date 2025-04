Lobão é o convidado do "Conversa Brasileira" deste domingo

Lobão se apresentará em Salvador na próxima semana - Foto: Foto: Divulgação

Ele está completando 50 anos de carreira e na próxima semana reencontra o público de Salvador, na Concha Acústica do TCA, para celebrar. Mas antes dessa apresentação Lobão bate um papo com Antônio Pitta, no "Conversa Brasileira" deste domingo, 6.

Na pauta do encontro, destaque para o cenário musical brasileiro, política, carreira, polêmicas e, claro, a turnê "Lobão - 50 anos de vida bandida". O Conversa Brasileira vai ao ar às 21h e poder ser acompanhado em 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e através do aplicativo da rádio.

Conhecido como Lobão, João Luiz Woerdenbag Filho, é um cantor, compositor, músico e escritor brasileiro. Nascido na capital do Rio de Janeiro, o artista é um dos grandes nomes do rock nacional e dono de sucessos como "Vida Louca Vida", "Corações Psicodélicos" e "Canos Silenciosos".