Marisa Monte atrai fãs de outros estados para show na Concha

Fãs de Marisa Monte, Antônio, Isac, Laura e Alexandre vieram de outros estados para ver a cantora. - Foto: Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

O show Música e Direitos Humanos, promovido pela CESE nesta sexta-feira (4) na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, não atraiu apenas baianos apaixonados por boa música e engajamento social. Fãs de Marisa Monte de diferentes estados do Brasil viajaram centenas — em alguns casos, milhares — de quilômetros para assistir à apresentação única da cantora com a Orquestra Afrosinfônica da Bahia.

De Natal (RN), Alexandre Leite encarou 24 horas de viagem até Salvador. Ele é fã de Marisa há mais de 25 anos e não pensou duas vezes quando soube da apresentação na Concha.

“Vim porque o show de Marisa na Concha é uma experiência muito diferenciada, única, né? Essa perspectiva do palco que a gente tem aqui… E ver ela com a Orquestra Afro-Sinfônica vai ser incrível. Porque tem essa percussão”, disse. “O repertório, pelo que eu estou sabendo, vai ser matador. E eu, que sou apaixonado por vozes femininas, estou muito ansioso. Acho que é uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo”.

Além da expectativa musical, Alexandre destacou a importância social do evento. “A gente precisa mais do que nunca defender os direitos humanos. A gente está em tempos muito difíceis, e defender os direitos humanos é fundamental”.

Alexandre, fã de Marisa Monte que veio de Natal. | Foto: Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

Quem também atravessou o país foi Laura Bueno, de Porto Alegre (RS). A gaúcha, fã da cantora desde a infância, não escondeu a emoção. “Pra mim esse show vai ser histórico, porque a Marisa com uma orquestra afro-sinfônica, com essa percussão maravilhosa… admiro muito a cultura daqui, adoro percussão, faço aula de percussão lá no Sul”, contou.

Laura Bueno, fã de Marisa veio de Porto Alegre | Foto: Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

“Quando eu vi esse anúncio desse show, pra mim foi imperdível. Tive que tentar organizar o trabalho, faltar hoje, mas vai valer muito a pena”, garantiu. “Tem músicas que faz muito tempo que ela não canta e que ela vai cantar hoje. Quero muito ouvir Panis et Circenses. Acho que desde 2014 ela não canta, né? Ao vivo eu nunca vi ela cantar”.

De Florianópolis (SC), Franciele Carneiro e Maria Luiza Raurino aproveitaram o show para celebrar uma data especial: dois anos de casamento. Superfãs de Marisa e da Orquestra Afrosinfônica, o casal se organizou com antecedência para garantir presença.

Maria Luiza e Franciele, de Santa Catarina. | Foto: Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

“Eu tava seguindo a Orquestra Afro-Sinfônica, e daí quando eu vi pelas redes da Marisa, que nós somos superfãs dela, não teve como não vir, né?”, contou Franciele. “A gente já ficou esperando, quando abriu, a gente já comprou — em menos de uma hora tava comprado, já compramos hotel, tudo, voo”.

Maria Luiza destacou o carinho pela Bahia e a conexão com a música afro-brasileira. “Nós gostamos muito de orquestra, principalmente a parte afro. E toda essa cultura aqui da Bahia nos encanta muito, por isso que a gente voltou a Salvador. E a gente está comemorando nosso segundo ano de casamento aqui, então é um show bem especial”.