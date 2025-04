Liniker assiste e prestigia jogo do Bahia na Arena Fonte Nova

Liniker e Emerson Ferretti - Foto: Divulgação

A cantora Liniker marcou presença na Casa de Apostas Arena Fonte Nova na noite desta quinta-feira, 3 para acompanhar a partida entre Bahia e Internacional, válida pela 1ª fase de grupos da Conmebol Libertadores. O convite partiu do presidente do Esporte Clube Bahia, Emerson Ferretti, e da administração da Arena.

"Estamos felizes em receber na nossa casa a mais nova tricolor. É uma honra ver uma das maiores artistas do país prestigiando e torcendo pelo Esquadrão em um jogo tão importante", afirmou Ferretti sobre a presença da cantora no estádio.



Acompanhada de amigos, Liniker assistiu ao jogo no camarote da Arena, onde celebrou seu primeiro contato com a torcida tricolor no estádio. A visita reforça a forte ligação da artista com Salvador, que ganhou um novo significado nesta semana. Durante o show da turnê de seu álbum 'Caju', realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Liniker recebeu o título de Cidadã Soteropolitana.

"Os baianos têm um carinho enorme por Liniker e pelo seu talento. Recebê-la na Arena, um símbolo da nossa cidade, foi especial. Um encontro que fortalece ainda mais essa conexão", destacou Thaise Muniz, gerente de Comunicação da Arena Fonte Nova.