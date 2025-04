Saulêra lança 'Sou Forrozeiro' e anuncia shows para o São João 2025

Saulêra escreve um novo capítulo em sua trajetória musical - Foto: Divulgação

O cantor Saulêra, ex-vocalista da banda Forró no Kilo, está de volta com novidades para o São João 2025. O artista lança no próximo dia 11 de abril a música 'Sou Forrozeiro', faixa que celebra o forró como um ritmo universal, independente da origem ou tradição familiar.

“O forró não escolhe quem pode amá-lo. Ele atravessa fronteiras e se torna parte da vida de quem sente essa energia. Essa música é para todos que carregam o forró no coração, independentemente de onde tenham nascido”, afirma Saulêra.

A canção estará disponível nas principais plataformas de streaming e será apresentada ao público em um show na Casa da Felicidade, no bairro do Rio Vermelho, a partir das 21h em Salvador. O evento contará com participações de Gel Barbosa, Jó Miranda, U Tal do Xote e DJ Tiago. Uma segunda edição da apresentação já está confirmada para o dia 9 de maio, no mesmo local.

Com 23 anos de carreira, Saulêra segue sua trajetória no forró após lançar o álbum 'Puro Forrozão' em 2024. O primeiro lote de ingressos para o show custa R$ 20, com vendas até o dia 4 de abril.