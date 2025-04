Marisa Monte é convidada de show beneficente com Orquestra Afrosinfônica

Marisa Monte participa de show - Foto: Leo Aversa

Com ingressos já esgotados, a Orquestra Afrosinfônica, sob a batuta do maestro Ubiratan Marques, recebe a cantora e compositora carioca Marisa Monte para a 5ª edição do projeto Música & Direitos Humanos. O show inédito será na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), hoje, às 19h.

A finalidade do espetáculo é mobilizar recursos para o Programa de Pequenos Projetos, da CESE (Coordenadoria Ecumênica de Serviço), uma organização baiana – composta por seis igrejas cristãs – de 52 anos que atua na defesa e garantia dos direitos humanos no Brasil.

Em uma reunião de artistas e instituições como esta, todas elas conectadas ao ativismo, há um objetivo em comum: levar uma mensagem de atenção e cuidado com o país em que se vive, de acordo com o maestro.

“A Afrosinfônica nasce do ativismo negro, e hoje eu posso dizer que ele já se expande cada vez mais, porque a gente está aí nessa luta pela nossa cultura, pelos nossos jardins, pelo nosso povo”, salienta Bira Marques.

Ubiratan conta que a relação da orquestra com Marisa Monte é justamente pautada pela preocupação que a artista também tem com o Brasil.

“A Afrosinfônica tem esse mesmo propósito, que é pintar esse quintal, que Jorge Amado sempre fala. E é sempre um prazer quando você reúne pessoas que estão ali com um olhar muito parecido, muito próximo”, observa.

Ele comunica que o repertório de hoje à noite será baseado nas canções que Marisa interpreta, como Preciso Me Encontrar (Cartola), Carinhoso (Pixinguinha), Panis et Circenses, de Gil e Caetano, além de músicas instrumentais da Afrosinfônica.

“Assim também como peças, obras, que a gente grava de outros artistas. Por exemplo, a gente está levando a música que faz com seu Mateus Aleluia (Os Tincoãs). Sempre a gente toca essas músicas, assim como artistas do continente africano, lá de Angola, do Congo”, detalha o maestro.

Projetos sociais

Para Sônia Mota, diretora-executiva da CESE, o projeto Música & Direitos Humanos quer dialogar com a sociedade civil sobre benefícios sociais através da arte e da música.

“A bilheteria de todos os espetáculos é revertida para projetos que a CESE apoia. Além de mobilizar recursos locais, a coordenadoria buscou dar visibilidade às ações de quem atua na luta pelos direitos humanos, e sensibilizar o público dos artistas convidados para se engajar e apoiar causas sociais”, ressalta a diretora.

Há mais de cinco décadas, a CESE atua na promoção, defesa e garantia de direitos no Brasil. “E faz isso porque entende que a desigualdade e a injustiça ainda persistem. A organização não tem vínculos com nenhum órgão público. Seus recursos são oriundos do apoio de fundações, institutos e agências de cooperação internacional e de institutos e fundações nacionais”, informa Sônia.

Com uma relação de grande reverência pela CESE, Bira Marques diz que é fã do trabalho que ela desenvolve. “A gente já participou, em 2015, nesse mesmo projeto, com Maria Bethânia, mas eu já acompanho o trabalho deles e acho maravilhoso. Tenho uma relação de admiração pelo ativismo que a CESE vem desenvolvendo durante esses 50 anos”, admite o maestro.

Esta é a primeira apresentação da Afrosinfônica em 2025 e, logo depois, o grupo volta a trabalhar no terceiro disco, pensado para ser lançado no final deste ano ou início do próximo.

“É um álbum com música dos blocos afro. É um trabalho que a gente já vem organizando há um tempo. Eu acho os blocos afro realmente uma pedra preciosa, uma pedra fundamental da música brasileira. E, com certeza, teremos mais concertos durante o ano”, finaliza Ubiratan.

E com a verba desta apresentação direcionada para o Programa de Pequenos Projetos, iniciativas de organizações populares, rurais e urbanas, representativas de diversos segmentos que compõem a sociedade brasileira, serão beneficiadas. Entre eles, as populações indígenas, quilombolas, negras, comunidades tradicionais, agricultores familiares, sem-terra, mulheres, jovens etc.

A cantora Marisa Monte foi procurada pela reportagem de A TARDE para falar sobre sua participação no show, mas até o fechamento desta matéria não deu retorno.

Orquestra Afrosinfônica convida Marisa Monte / 04 de abril / 19h / Concha Acústica do Teatro Castro Alves / Ingressos Esgotados