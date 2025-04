Vendo 147 faz show de reunião com Retrofoguetes

Vendo 147 - Foto: Jordan Lacerda

O rock baiano já teve muitas fases. Por volta de 2011, o que estava pegando era o rock instrumental. Havia várias bandas na cena. Além de Retrofoguetes (na ativa), havia Vendo 147, TenTrio, Hessel e outras. Neste domingo, a Vendo 147 faz um show especial na Green House, com os já citados Retrofoguetes.

A Vendo 147 tinha – tem – uma característica especial: era uma banda com dois bateristas. Dimmy “O Demolidor” Drummer e Glauco Neves (atualmente na Meus Amigos Estão Velhos) dividem o mesmo bumbo, tocando um de frente para o outro, formando o que eles chamaram de “clone drum”. Em algum momento dos anos 2010, a banda acabou. Dimmy foi morar na Austrália, onde se tornou chef.

De férias em Salvador, reuniu a galera e organizou esse show para matar saudades. O show é intitulado De Volta a 2011, o ano em que a banda lançou seu único álbum cheio, Godofredo. “O show não vai ser só uma reunião nossa, mas das pessoas que já tocaram na banda”, conta Dimmy.

“A gente resolveu abrir para convidados, como Bruno Carvalho (também na Meus Amigos Estão Velhos hoje em dia), que foi do embrião da Vendo 147, Enio Nogueira, que foi guitarrista por um ano, e o percussionista Valdir Pitbull (ex-Motumbá)”, acrescenta.

Costume australiano

No repertório, o quinteto vai explorar praticamente toda a sua produção, que foi um EP e o Godofredo. Ambientado na Austrália e seus costumes, Dimmy curtiu a ideia de fazer show cedo (17h): “A ideia de ser um domingo de tarde caiu bem pra poder juntar as pessoas que sempre reclamam de noite, principalmente eu, e até porque eu entrei nessa coisa que lá na Austrália os shows são cedo, eles terminam cedo”, conta.

“E eu não parei de tocar. Quando eu fui pra lá, depois de um ano eu montei a banda Black Diamond Lake em Perth. (...) Eu me divorciei e resolvi me mudar para Melbourne e aí abandonei o Black Diamond Lake. E em Melbourne, depois de alguns meses, eu juntei com uns três professores de música e montei uma banda de soul, R&B, blues. A gente gravou quatro músicas agora e vai começar a trabalhar em single”, conclui Dimmy.

DE VOLTA A 2011 / Com Vendo 147, Retrofoguetes e DJ BigBross / Domingo (6), 17h / Green House (Rio Vermelho) / R$ 65 (segundo lote) / Vendas: Sympla / R$ 70 (bilheteria)