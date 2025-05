Bolsonaro lamenta morte de Nana Caymmi, sua apoiadora

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e cantora Nana Caymmi - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil | Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para lamentar a morte da cantora Nana Caymmi, um dia após a passagem da artista, aos 84 anos.

“Nana carregava em sua arte a força de uma linhagem que sempre engrandeceu a cultura brasileira”, escreveu o ex-mandatário, que está internado há pouco mais de duas semanas no Hospital DF Star, em Brasília.

No X (antigo Twitter), o político também prestou solidariedade aos familiares e amigos da cantora, que já demonstrou apoio ao rival do presidente Lula (PT).

“Neste momento de dor, presto minha solidariedade aos familiares, amigos e a todos os admiradores que reconhecem sua trajetória de talento, coragem e autenticidade”, disse.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, a herdeira de Dorival Caymmi saiu em defesa do então presidente e criticou os também veteranos da Música Popular Brasileira (MPB), Caetano Veloso e Gilberto Gil.



“É injusto não dar a esse homem um crédito de confiança. Um homem que estava fodido, esfaqueado, correndo pra fazer um ministério, sem noção da mutreta toda… Só de tirar PMDB e PT já é uma garantia de que a vida vai melhorar. Agora vem dizer que os militares vão tomar conta? Isso é conversa de comunista”, afirmou Nana à época.

Morte de Nana Caymmi

Uma das vozes marcantes do MPB, Nana Caymmi morreu na última quinta-feira, 1°, aos 84 anos. Ela estava internada no Rio de Janeiro há nove meses, após ser hospitalizada com uma arritmia cardíaca.

Nana enfrentava complicações de saúde agravadas por uma osteomielite e uma overdose de opioides.

Nascida no Rio de Janeiro em 29 de abril de 1941, Dinahir Tostes Caymmi, como foi batizada, herdou da linhagem familiar o talento que atravessou gerações da música brasileira. Ao lado dos irmãos Danilo e Dori Caymmi, construiu uma carreira sólida, marcada por uma profunda fidelidade à MPB.