Morre Nana Caymmi, filha de Dorival, e ícone da MPB

Nana Caymmi nasceu no Rio de Janeiro em 29 de abril de 1941 - Foto: Reprodução

Morreu nesta quinta-feira, 1º, aos 84 anos, a cantora Nana Caymmi, uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira e filha do icônico compositor baiano Dorival Caymmi.

Internada desde o ano passado, Nana enfrentava complicações de saúde agravadas por uma osteomielite e uma overdose de opioides. A confirmação da morte foi dada pelo jornal O Globo

Nascida no Rio de Janeiro em 29 de abril de 1941, Dinahir Tostes Caymmi, como foi batizada, herdou da linhagem familiar o talento que atravessou gerações da música brasileira. Ao lado dos irmãos Danilo e Dori Caymmi, construiu uma carreira sólida, marcada por uma profunda fidelidade à MPB.

A estreia na música veio em 1960, com um dueto com o pai na canção “Acalanto”. A partir dali, foram mais de 25 álbuns lançados, entre eles obras-primas como Nana Caymmi (1979), Mudança dos Ventos (1980), Chora Brasileira (1985) e o aclamado Bolero (1993), que vendeu mais de 400 mil cópias. Ainda nos anos 1990, ganhou nova projeção com a emocionante interpretação de “Resposta ao Tempo”, trilha de abertura da minissérie Hilda Furacão.

A Bahia, embora não tenha sido sua terra natal, era presença permanente em sua trajetória. Era na força ancestral da cultura baiana que Nana buscava inspiração, especialmente na obra do pai. Não por acaso, seu repertório sempre trouxe releituras profundas de sambas-canção e temas praieiros compostos por Dorival. Uma das provas da sua relação com Salvador é a música "Flor da Bahia".

Seu último álbum, Nana, Tom, Vinicius (2020), reafirmava o elo com a tradição da MPB e encerrava, com delicadeza, uma discografia de altíssimo nível.

Seu velório e local de sepultamento ainda não foram informados pela família.