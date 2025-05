Nana Caymmi sofre overdose de opioides e segue na UTI

Cantora sofreu overdose de opioides, que, geralmente, ocorre quando uma pessoa toma opioides em quantidades maiores do que as fisicamente toleradas - Foto: Livio Campos/Divulgação

A cantora Nana Caymmi, filha do compositor, cantor e violonista baiano Dorival Caymmi, está há nove meses internada e seu quadro de saúde inspira cuidados. Aos 84 anos, completados nesta semana, a cantora sofreu overdose de opioides, que, geralmente, ocorre quando uma pessoa toma opioides em quantidades maiores do que as fisicamente toleradas.



Danilo Caymmi, irmão dela, atualizou os fãs de Nana sobre a recuperação da cantora. “O que acontece são pequenos defeitos e tudo em consequência da obesidade. Mas ela está lúcida, está tudo certo. Por conta do peso, ela passou por uma osteomielite (infecção óssea) que agora já está curada”, disse ele ao jornal O Globo.

Ainda segundo o irmão de Nana, a expectativa da família é que ela tenha alta. “A gente está torcendo para que ela saia de lá, porque é muito chato você ficar nove meses dentro de uma UTI, num ambiente hospitalar”, completou.

