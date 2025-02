Documentário sobre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé ganha premiere

Salvador recebeu pré-estreia de documentário - Foto: Artur Soares | Ag. A TARDE

Não é segredo para ninguém que as obras de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé que foram responsáveis por cristalizar a ideia do que é ser baiano. Na noite desta quarta-feira, 29, Salvador recebeu a pré-estreia de 3 Obás de Xangô, documentário que aborda a amizade entre os três artistas e sua importância para a capital baiana.

O evento aconteceu no Cine Glauber Rocha e contou com a presença de Sergio Machado, diretor responsável pelo doc. O cineasta falou sobre a sensação de estar contando a história desses três titãs no cinema. "São três nomes que não inventaram, mas divulgaram o modo de ser baiano. É muita honra e alegria", afirmou em entrevista ao MASSA!.

O título da obra faz referência a entidades do candomblé. O diretor comentou a escolha de abordar a ligação de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé com as religiões de matriz africana. "Eu fui convidado para fazer a história dos três, aí eu tava buscando um modo de contar essa história e me interessou muito esse aspecto importante que é a relação deles três com o candomblé", explicou.

Sergio Machado ainda comentou o impacto que os artistas tiveram em sua carreira. Segundo ele, os três foram responsáveis por influenciar diferentes âmbitos de sua vida. "Jorge foi o cara que me trouxe para o cinema de certa forma, o Caymmi é talvez o compositor que eu mais ouço e o Carybé que também é esse ícone da cultura baiana", explicou.

| Foto: Artur Soares | Ag. A TARDE

A obra já estreou em outras partes do Brasil e a recepção parece ter sido das melhores. O cineasta não escondeu a felicidade com o feedback positivo do público. "Estou muito honrado e feliz. O filme estreou em São Paulo, teve uma sessão linda, ganhou o prêmio no Festival de São Paulo, ganhou o prêmio no Festival do Rio. Agora ele está estreando em sua casa, que é a Bahia", pontuou.