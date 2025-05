Musical comemora 111 anos do nascimento de Dorival Caymmi

Obra é baseada na monumental obra do artista - Foto: Divulgação

Com canções de Dorival Caymmi (1914-2008), o Núcleo de Teatro e Artes Integradas do Barracão das Artes apresenta o espetáculo cênico-poético-musical Caymmi e o Mar, uma homenagem à passagem dos 111 anos do mestre baiano.

Montado a partir do universo místico e atemporal de Caymmi, o musical, que acontece de hoje a domingo, no Cine Teatro Solar Boa Vista, é baseado na monumental obra deste artista que tão bem retratou o nosso Estado.

Interpretado ao vivo, o repertório é composto por várias canções caymmianas – com destaque para as praieiras – que imortalizaram e eternizaram a velha Bahia, e que tanto influenciaram inúmeros artistas da música popular brasileira e também de outras áreas (literatura, cinema, teatro, artes plásticas).

Com direção de Fábio Viana, o musical quer criar um diálogo estético entre diversas linguagens – teatro, dança, artes circenses, literatura, artes plásticas e música –, sempre experimentando a poética singular do universo do autor de Só Louco.

“O espetáculo é uma homenagem ao nosso grande mestre da música popular, não só pela passagem dos 111 anos, mas também pelo conjunto de sua obra, que não é tão grande no sentido de quantidade, mas é imensa, gigante em significados”, sentencia Fábio.

“Caymmi vivenciou como ninguém essa Bahia, essa Salvador do século passado, estabelecendo uma relação bastante intensa com a cultura da cidade, o candomblé, os pescadores, os cantores populares, enfim, a gente simples da cidade de São Salvador”, complementa o diretor.

Personagens do universo caymmiano ganham vida, vivenciando aspectos da obra e da relação do mestre com a Bahia, o mar e Iemanjá. O roteiro é rganizado a partir de textos, composições e trechos de livros da literatura nacional, compilados por Fábio Viana e assinados por autores que dialogam com Caymmi, como Jorge Amado, Waly Salomão, Antonio Risério e James Martins.

Lirismo em cena

Para o ator Irio Alves, que vive o personagem Chico, o público vai experienciar uma verdadeira catarse através de imagens cênicas, músicas e cheiros que nos transportarão para lugares íntimos e familiares.

“Chico é um pescador capoeirista jovem e sábio, respeitado naquele arraiá de pescadores. Um homem de força e sensibilidade transmitida através da voz e do pandeiro”, detalha o ator.

Dentre outras canções, o público vai poder se entreter com É Doce Morrer no Mar, O Vento, Suíte dos Pescadores, Bem do Mar, Sargaço Mar, Balada do Rei das Sereias, Morena do Mar, Pescaria (Canoeiro), O Anjo da Noite.

“Eneida Lima, uma grande cantora lírica, também abrilhanta Caymmi e o Mar cantando as Bachianas número 5. Então, a gente traz também Villa Lobos, outro genial brasileiro, essencial nesse diálogo com a obra de Caymmi”, acrescenta Viana.

| Foto: Divulgação

Durante a temporada, antes da apresentação do espetáculo, será exibido um curta-documentário com um registro dos seis ciclos de apresentações, processo de criação, ensaios e depoimentos da equipe técnica e atuadores do Barracão das Artes.

É lamentável salientar que Caymmi e o Mar está em cartaz sem nenhum tipo de apoio, inclusive de órgãos oficiais. “O nosso grande patrocinador tem sido o público, a plateia”, conclui Fábio Viana.

Equipe afiada

Todo o elenco é formado pela turma do Núcleo de Teatro do Barracão das Artes. A co-direção é de Jerusa Deró, assistência de direção, de Timme, preparação vocal, de André Macedo e Claudia Sisan.

Os músicos em cena são André Macedo (teclado), Arthur Rodrigues (violino), Pillar Rodrigues (violoncelo), Lucas Brandão e Claudia Sisan (violão), Camile Bueno (flauta) e Márcio Sá (percussão).

Na sonoplastia, André Macedo; dança afro contemporânea, moderna, dança de contato e criação coreográfica; Pedro Ivo Santos e Wellington Reis; coordenação técnica (luz e som) a cargo de Fernando Konday.

Caymmi e o Mar / 25, 26 e 27 de abril / Cine Teatro Solar Boa Vista (Brotas) / 25 e 26 às 19 h, 27 às 18h / R$ 20 (MEIA), R$ 40 (INTEIRA)