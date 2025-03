Há seis meses na UTI, Nana Caymmi 'quase morreu', diz irmão da cantora

Em setembro, ela foi novamente internada por causa de uma infecção urinária - Foto: Livio Campos/Divulgação

Internada há seis meses, a cantora Nana Caymmi, 83 anos ainda está em estado grave e “não está nada bem”, foi o que informou o irmão da artista Danilo Caymmi. Desde o dia 26 de setembro de 2024, a artista está sendo assistida na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, após quadro de arritmia cardíaca.

“Está há seis meses na UTI. Ela chegou ao hospital em estado muito grave, quase faleceu... Mas isso é consequência da obesidade. Então, um conselho para as pessoas: cuidado com a obesidade, pois foi o que levou Nana a desenvolver todas essas comorbidades”, contou o também cantor Danilo Caymmi, em entrevista ao podcast MPB Bossa, na terça-feira, 25.

Ainda segundo o cantor, a Nana precisou implantar um marcapasso. “Com o acúmulo de gordura, torna-se muito difícil se recuperar de problemas circulatórios. É um processo complexo, que estamos acompanhando com cuidado. Ela vai se recuperar aos poucos, passo a passo”, emendou o irmão.

No dia 26 de julho de 2024, a artista foi internada na Casa de Saúde São José por causa de um quadro de arritmia cardíaca. Ela teve alta no dia 12 de agosto e foi levada para um hospital de reabilitação. Foi internada novamente no dia 17 e recebeu mais uma liberação no dia 26.

Em setembro, ela foi novamente internada por causa de uma infecção urinária. Em dezembro, a cantora estava passando por um desmame da traqueostomia, que é um procedimento cirúrgico realizado para criar uma abertura na traqueia.