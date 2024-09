Nana Caymmi volta a ser internada horas após receber alta

Nana Caymmi voltou a ser hospitalizada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nana Caymmi está novamente internada na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio. A revelação foi feita nesta terça-feira, 27, horas após a famosa receber alta da unidade de saúde.

A cantora precisou retornar ao hospital para um ajuste no marca-passo que havia colocado, de acordo com informações do jornal Extra. Nana Caymmi está bem e sendo medicada.

Nesta segunda-feira, 26, a artista, de 83 anos, havia recebido alta, após cinco dias de internação, depois que passou por um cateterismo. Horas depois ela voltou para a unidade médica.

Nana Caymmi, cabe lembrar, chegou a ser internada no dia 26 de julho após ser atendida na emergência da São José e ficou na Unidade Coronariana até 7 de agosto, tratando uma arritmia cardíaca.